Все необходимые инструменты для массового редактирования изображений

Ваш бесплатный онлайн-редактор изображений и так будет всегда!

Сжать ИЗОБРАЖЕНИЕ

Сжимайте JPG, PNG, SVG и GIFs экономя место и сохраняя качество.

Изменить размер

Задайте размеры в процентах или пикселях и измените размер изображений JPG, PNG, SVG и GIF.

Обрезать ИЗОБРАЖЕНИЕ

Обрезать изображение путем установки прямоугольника в пикселях. Обрезать JPG, PNG или GIF изображения.

Преобразовать в JPG

С легкостью конвертируйте форматы PNG, GIF, TIF, PSD, SVG, WEBP, HEIC или RAW изображения в форматах JPG.

Преобразовать из JPG

Преобразовать JPG изображения в PNG или GIF. Выбрать несколько JPG файлов, чтобы создать анимированный GIF!

Редактор фотографий

Оживляйте свои изображения с помощью текста, эффектов, фреймов или наклеек. Простые инструменты редактирования для ваших изображений.
Новинка!

Увеличить изображение

Увеличивайте размер своих изображений одновременно с разрешением. Без труда делайте это с JPG- и PNG-картинками, сохраняя визуальное качество.
Новинка!

Удалить фон

Быстро удаляйте фоны с высокой точностью. Мгновенно определяйте объекты и вырезайте фоны без сложностей.

ИЗОБРАЖЕНИЕ с водяным знаком

Наносите изображения или текст на ваши изображения за считанные секунды. Выберите оформление, прозрачность и положение.

Генератор Мемов

Быстро и легко создавайте свои мемы онлайн. Создайте свой собственный шаблон или выберите один из самых популярных.

Повернуть ИЗОБРАЖЕНИЕ

Групповой поворот изображений JPG, PNG или GIF одновременно. Выберите поворот только пейзажных или портретных изображений!

HTML в ИЗОБРАЖЕНИЕ

Преобразуйте веб-страницы в HTML в JPG или SVG. Скопируйте и вставьте URL-адрес нужной страницы и конвертируйте его в ИЗОБРАЖЕНИЕ одним щелчком мыши.
Новинка!

Размытие лиц

Размывайте лица на фото без труда. Вы также можете делать это с номерными знаками и другими объектами, чтобы скрыть конфиденциальную информацию.
Инструменты для редактирования фотографий для каждого
Оптимизировать веб-изображения
Легко изменяйте размер и сжимайте сразу несколько фотографий с идеальной точностью до пикселя. Мгновенно преобразовывайте свои онлайн-фотографии и изображения для использования в сети Интернет, социальных сетях и электронной коммерции.
Пакетное редактирование фотографий
С помощью пакетной обработки файлов вы можете конвертировать несколько фотографий одновременно. Сервис iLoveIMG позволяет преобразовывать файлы форматов PNG, JPG, GIF, WEBP, HEIC, RAW и многие другие. Групповое преобразование файлов размером до 1 ГБ за задачу в пакете Premium.
Редактировать документы
iLovePDF первоклассное приложение, которое поможет вам с легкостью редактировать PDF-файлы. Наслаждайтесь всеми инструментами, необходимыми для эффективной работы с вашими документами.
Ваш надежный онлайн-редактор изображений, используемый пользователями по всему миру
iLoveIMG - ваше простое решение для редактирования изображений в сети Интернет. Получите доступ ко всем инструментам, необходимым для легкого редактирования ваших изображений, прямо в сети с полной безопасностью.
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Редактируйте несколько изображений с помощью функции пакетной обработки файлов, конвертируйте их в различные форматы с высоким разрешением и наслаждайтесь работой в сети Интернет без рекламы.
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